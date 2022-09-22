В сети уже начали появляться видео с места взрыва. Как мы видим, россияне перед псевдореферендумами используют уже привычную тактику террора и устрашения.

Важно В сети пишут о взрывах в оккупированном Донецке и Токмаке

Как пояснил блогер Денис Казанский, россия в традиционном для себя стиле создает соответствующий информационный фон для мобилизации и "псевдореферендумов".

Методы с 1999 года у путина не меняются. У меня нет сомнений, что сейчас россияне будут так же бить по Херсону, Энергодару, Луганску и другим оккупированным городам. Совет людям, которые там живут – на улицу в эти дни лучше не выходить, по возможности – куда-то поехать,

– сказал он.

Что известно о взрыве в Донецке

В Донецке 22 сентября обстреляли Крытый рынок, один из вражеских снарядов попал в автобус. Глава оккупационной администрации сообщает, что 5 человек погибли.

Между тем, пророссийские власти обвинили в обстреле украинских военных. Кроме того, в Донецке зафиксировали "прилет" в районе городской администрации по улице Артема. Под обстрелами находятся Кировский, Ворошиловский и Куйбышевский районы.

"Референдумы" на оккупированных территориях: главное

В понедельник, 19 сентября, пророссийские боевики заявили, что хотят организовать "референдум" на территории временно оккупированной Луганской области. Они обратились к своему предводителю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".

20 сентября гауляйтер Херсонской области владимир сальдо заявил, что так называемая "администрация" Херсонской области приняла решение о проведении "референдума". Он сказал, что после так называемого "референдума" обратится к владимиру путину по включению Херсонской области в состав россии.

Президент владимир путин утром 21 сентября объявил в россии частичную мобилизацию. Он аргументировал это тем, что нужно "защитить" псевдореспублики "днр", "лнр" и другие оккупированные территории в Украине. Мобилизационные процессы стартуют с сегодняшнего дня – соответствующий указ уже подписали.

Что было раньше – гауляйтер в Запорожской области обратилась по поводу "референдума": смотрите видео