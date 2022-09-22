У мережі вже почали з'являтися відео з місця вибуху. Як ми бачимо, росіяни перед псевдореферендумами використовують вже звичну тактику терору та залякування.

Важливо У мережі пишуть про вибухи в окупованому Донецьку й Токмаку

Як пояснив блогер Денис Казанський, росія в традиційному для себе стилі створює відповідне інформаційне тло для мобілізації та "псевдореферендумів".

Методи з 1999 року у путіна не змінюються. У мене немає сумнівів, що зараз росіяни будуть так само бити по Херсону, Енергодару, Луганську та іншим окупованим містам. Порада людям, які там живуть – на вулицю у ці дні краще не виходити, по можливості – кудись поїхати,

– сказав він.

Що відомо про вибух у Донецьку

У Донецьку 22 вересня обстріляли Критий ринок, один з ворожих снарядів потрапив до автобуса. Голова окупаційної адміністрації повідомляє, що 5 людей загинули.

Тим часом проросійська влада звинуватила в обстрілі українських військових. Крім того, у Донецьку зафіксували "приліт" у районі міської адміністрації на вулиці Артема. Під обстрілами перебувають Кіровський, Ворошиловський та Куйбишевський райони.

"Референдуми" на окупованихтериторіях: головне

У понеділок, 19 вересня, проросійські бойовики заявили, що хочуть організувати "референдум" на території тимчасово окупованої Луганщини. Вони звернулися до свого ватажка з ініціативою негайно провести "референдум" про "визнання їх суб'єктом росії".

20 вересня гауляйтер Херсонщини володимир сальдо заявив, що так звана "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення про проведення "референдуму". Він сказав, що після так званого "референдуму" звернеться до владіміра путіна щодо включення Херсонщини до складу росії.

Президент владімір путін зранку 21 вересня оголосив у росії часткову мобілізацію. Він аргументував це тим, що потрібно "захистити" псевдореспубліки "днр", "лнр" та інші окуповані території в Україні. Мобілізаційні процеси стартують відсьогодні – відповідний указ уже підписали.

Що було раніше – гауляйтерка на Запоріжжі звернулась щодо "референдуму": дивіться відео