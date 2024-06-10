В Донецке прогремела череда взрывов: поднимается столб дыма
В Донецке сегодня, 10 июня, сообщают о ряде громких взрывов. После этого в небо поднялся столб дыма. Очевидно, у оккупантов прилет.
Соответствующие фото и видео распространяют местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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В Донецке работала ПВО
"Шумно в Донецке", – говорится в сообщениях. В частности, сообщают о "прилете".
Телеграм-каналы также выложили фото работы системы противовоздушной обороны.
В Донецке работала вражеская ПВО / Фото телеграм-каналы
Пока никакой подтвержденной или опровергнутой информации от оккупантов распространено не было.
К слову, 29 мая в Донецке взрыв произошел на Киевском проспекте 48-А. Предварительно, россияне использовали здание как штаб. Там регулярно заседали оккупанты.