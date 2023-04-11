В результате взрывной волны в маршрутном такси выбило окна. Обломки от снаряда нанесли механические повреждения автобуса.

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Что известно о пострадавших

Автор видеоролика отмечает, что обстрел произошел в поселении Лозовского Куйбышевского района. Во вражеский огонь попал автобус 63-го маршрута.

В результате обстрела ранены, среди них - водитель.

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В ролике автор также показал огромную воронку, образовавшуюся в результате попадания боеприпаса.

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