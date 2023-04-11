У результаті вибухової хвилі в маршрутному таксі повибивало вікна. Уламки від снаряда завдали механічних пошкоджень автобуса.
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Що відомо про постраждалих
Автор відеоролика зазначає, що обстріл стався у поселенні Лозівське Куйбишевського району. Під ворожий вогонь потрапив автобус 63-го маршруту.
Внаслідок обстрілу є поранені, серед них – водій.
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У ролику автор також показав величезну вирву, яка утворилась внаслідок влучання боєприпасу.
Росія обстрілює Україну: останні новини
- У ніч проти 9 квітня російська армія атакувала двома ракетами приватний сектор у Запоріжжі. У результаті влучання один будинок частково зруйнувався.
- У сусідніх будинках вибуховою хвилею знесло вікна та покрівлю. Відомо, що на місці події загинуло 2 людей: 50-річний батько і його 11-річна донька.
- Цього ж дня 9 квітня, близько 12:00 росіяни атакували один з населених пунктів Чернігівської області, що розташований неподалік від кордону з державою-терористкою. Власне, вибух прогримів в районі села Грем'яч.
- Як зазначили в Оперативному командуванні "Північ", внаслідок обстрілу відбулося руйнування цивільної інфраструктури населеного пункту. Ймовірно, ворог поцілив у міст через річку Судість в цьому регіоні (про це раніше писали ЗМІ, однак від ЗСУ інформації не було).