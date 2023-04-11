У результаті вибухової хвилі в маршрутному таксі повибивало вікна. Уламки від снаряда завдали механічних пошкоджень автобуса.

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Що відомо про постраждалих

Автор відеоролика зазначає, що обстріл стався у поселенні Лозівське Куйбишевського району. Під ворожий вогонь потрапив автобус 63-го маршруту.

Внаслідок обстрілу є поранені, серед них – водій.

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У ролику автор також показав величезну вирву, яка утворилась внаслідок влучання боєприпасу.

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