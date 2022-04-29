В Донецке задержали еще одного сотрудника ОБСЕ: якобы за "шпионаж"

Россияне продолжают незаконное задержание людей. От их преступных намерений не спасает даже удостоверение работника ОБСЕ, которая является нейтральной стороной и ведет наблюдение за событиями.

Российские оккупанты продолжают активно нарушать все международные нормы и договоренности. Враг не собирается скрывать своих деяний – он открыто ими кичится.

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Задержание работника ОБСЕ в Донецке

Россияне сообщили о задержании работника ОБСЕ в Донецке. Они сообщили, что это украинец Михаил Голда.

Российские оккупанты приписали ему "шпионаж". В частности, они заявляют, что у задержанного были данные о дислокации военных так называемого "ДНР" и объектах промышленности, а затем он передавал их иностранной разведке.

Задержание работников ОБСЕ

В надежде скрыть свои безумные преступления от мира россияне "запретили" мониторинговую миссию ОБСЕ в так называемой "ДНР." Случилось это 10 апреля.

После этого оккупанты начали брать работников СММ ОБСЕ в плен, забирать их технику и помещения.

ОБСЕ заявила о том, что делает все возможное для освобождения своих работников, а посол США опроверг циничную ложь Кремля о том, что они занимались шпионажем.

29 апреля ОБСЕ заявила о закрытии мониторинговой миссии ОБСЕ.

Чем занимается СММ ОБСЕ

СММ – это гражданская миссия наблюдателей, работающая 24/7. У работников миссии ОБСЕ нет оружия. Главной задачей миссии ОБСЕ была беспристрастная и объективная отчетность о ситуации в Украине. Также ОБСЕ должна была налаживать диалог между всеми сторонами.

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