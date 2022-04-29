Російські окупанти продовжують активно порушувати усі міжнародні норми та домовленості. Ворог не збирається приховувати своїх діянь – він відкрито ними хизується.

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Затримання працівника ОБСЄ у Донецьку

Росіяни повідомили про затримання працівника ОБСЄ у Донецьку. Вони повідомили, що це українець Михайло Голда.

Російські окупанти приписали йому "шпіонаж". Зокрема, вони заявляють, що затриманий нібито збирав дані про дислокацію військових так званого "ДНР" та об'єктах промисловості, а згодом передавав дані іноземній розвідці.

Затримання працівників ОБСЄ

У надії приховати свої шалені злочини від світу росіяни "заборонили" моніторингову місію ОБСЄ у так званому "ДНР." Сталося це 10 квітня.

Після цього окупанти почали брати працівників СММ ОБСЄ у полон, забирати їхню техніку та приміщення.

ОБСЄ заявила про те, що робить усе можливе для звільнення своїх працівників, а посол США спростував цинічну брехню Кремля про те, що вони займалися шпигунством.

29 квітня ОБСЄ завила про закриття моніторингової місії ОБСЄ.

Чим займається СММ ОБСЄ

СММ – це цивільна місія спостерігачів, яка працює 24/7. Працівники місії ОБСЄ не мають зброї. Головним завданням місії ОБСЄ була неупереджена та об'єктивна звітність про ситуацію в Україні. Також ОБСЄ мала налагоджувати діалог між всіма сторонами.

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