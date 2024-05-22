В Донецкой области трагически погибли двое полицейских
Источник:Национальная полиция Украины
В Донецкой области во вторник, 21 мая, трагически погибли полицейские при исполнении служебных обязанностей. Правоохранители попали в ДТП.
Погибшими в результате этой аварии оказались сотрудники Краматорского районного управления полиции – капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.
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Погибшим полицейским было 21 и 27 лет
21-летний полицейский Илья Галь закончил обучение в 2023 году. Впоследствии он начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию в городе, он постоянно помогал местным жителям.
"До последнего вздоха Илья помогал людям под вражескими обстрелами, стоял на страже правопорядка", – комментируют гибель коллеги в Национальной полиции.
Другой погибший в аварии полицейский – 27-летний Владислав Жданов. Он был старшим инспектором сектора ювенальной превенции и служил в правоохранительных органах с 2013 года.
В памяти коллег он навеки останется защитником детей, честным и справедливым человеком,
– пишут в полиции.
Гибель полицейских: последние новости
- В начале мая в Винницкой области погибли полицейские. Там произошло столкновение трех легковушек. В результате ДТП на месте погибли трое полицейских Белоцерковского райуправления полиции. Еще одного правоохранителя госпитализировали. Известно, что они возвращались с учебы.
- Также в Винницкой области в конце апреля погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий. Он с напарником остановил машину, чтобы проверить документы. Но один из мужчин вышел из машины и произвел смертельный выстрел в полицейского. Другой правоохранитель получил ранения. Следствие установило, что злоумышленники перевозили гранаты и планировали сбежать за границу.
- А за несколько дней до того в Чернигове погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Николаец. В этот день россияне атаковали город, а девушка как раз находилась дома на больничном. Тогда от удара погибли и пострадали десятки людей.
- От российского обстрела также погибли двое полицейских в Сумской области в конце февраля. Удар пришелся, когда правоохранители документировали последствия прилетов по зданию фермерского хозяйства. И в это время россияне атаковали это место повторно.