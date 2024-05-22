В Донецкой области трагически погибли двое полицейских

В Донецкой области во вторник, 21 мая, трагически погибли полицейские при исполнении служебных обязанностей. Правоохранители попали в ДТП.

Погибшими в результате этой аварии оказались сотрудники Краматорского районного управления полиции – капитан полиции Владислав Жданов и лейтенант полиции Илья Галь.

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Погибшим полицейским было 21 и 27 лет

21-летний полицейский Илья Галь закончил обучение в 2023 году. Впоследствии он начал работать участковым офицером полиции в прифронтовой Константиновке Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию в городе, он постоянно помогал местным жителям.

"До последнего вздоха Илья помогал людям под вражескими обстрелами, стоял на страже правопорядка", – комментируют гибель коллеги в Национальной полиции.

Другой погибший в аварии полицейский – 27-летний Владислав Жданов. Он был старшим инспектором сектора ювенальной превенции и служил в правоохранительных органах с 2013 года.

В памяти коллег он навеки останется защитником детей, честным и справедливым человеком,

– пишут в полиции.

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