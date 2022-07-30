В ВСУ показали, как догорают остатки сбитого российского штурмовика в Донецкой области
Источник:телеграм-канал SPRAVDI
Сичеславские десантники сбили вражеский штурмовик в Донецкой области. Впоследствии наши герои поделились видео, на котором видно, как догорает российская авиация.
Вслед за российским кораблем штурмовик Су-25 отправился 29 июля. Украинский воин сбил его точным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
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Кстати, бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с 24 февраля сбили уже 29 средств воздушного нападения противника:
- 15 самолетов,
- 7 вертолетов,
- 7 беспилотников.
Смотрите видео, как пылает российский штурмовик:
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По состоянию на утро 30 июля российская армия потеряла в Украине 40 670 солдат. Потери в технике составляют:
- танков – 1 759 (+10 за минувшие сутки) единиц,
- боевых бронированных машин – 3 995 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,
- РСЗО / MLRS – 258 единиц,
- средства ПВО – 117 единиц,
- самолетов – 222 единицы,
- вертолетов – 190 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2) единицы,
- крылатые ракеты – 174 единицы,
- корабли /катера – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 889 (+19) единиц,
- специальная техника – 78 (+1) единиц.
За прошедшие сутки больше всего бойцов и техники враг лишился на Донецком направлении. Там сейчас продолжаются самые активные бои. Оккупанты пытались штурмовать сразу несколько населенных пунктов, но, к счастью, успеха так и не претерпели.
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