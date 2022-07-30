В ВСУ показали, как догорают остатки сбитого российского штурмовика в Донецкой области

Сичеславские десантники сбили вражеский штурмовик в Донецкой области. Впоследствии наши герои поделились видео, на котором видно, как догорает российская авиация.

Вслед за российским кораблем штурмовик Су-25 отправился 29 июля. Украинский воин сбил его точным выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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Кстати, бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с 24 февраля сбили уже 29 средств воздушного нападения противника:

15 самолетов,

7 вертолетов,

7 беспилотников.

Смотрите видео, как пылает российский штурмовик:

Последние новости о потерях россии на войне против Украины

По состоянию на утро 30 июля российская армия потеряла в Украине 40 670 солдат. Потери в технике составляют:

танков – 1 759 (+10 за минувшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин – 3 995 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 906 (+6) единиц,

РСЗО / MLRS – 258 единиц,

средства ПВО – 117 единиц,

самолетов – 222 единицы,

вертолетов – 190 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2) единицы,

крылатые ракеты – 174 единицы,

корабли /катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 889 (+19) единиц,

специальная техника – 78 (+1) единиц.

За прошедшие сутки больше всего бойцов и техники враг лишился на Донецком направлении. Там сейчас продолжаются самые активные бои. Оккупанты пытались штурмовать сразу несколько населенных пунктов, но, к счастью, успеха так и не претерпели.

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