В Донецкой области изменили время комендантского часа

Поэтому было принято решение изменить время комендантского часа – с понедельника он будет начинаться в 21:00, и продолжаться до 05:00 утра. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00,

– сообщил он.

Также Кириленко призвал всех без исключения соблюдать установленные правила. Ведь, по его словам, это вопрос личной и общественной безопасности.

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