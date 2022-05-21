На Донеччині змінили час комендантської години
Через це було прийнято рішення змінити час комендантської години – з понеділка вона розпочинатиметься о 21:00, й триватиме до 05:00 ранку. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00,
– повідомив він.
Також Кириленко закликав всіх без винятку дотримуватися встановлених правил. Адже, за його словами, це питання особистої та громадської безпеки.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Донбас продовжує потерпати від російського ворога. Ситуація складна як на Донеччині, так і в Луганській області.
- Ворог в Донецькій області веде активні бойові дії відразу на кількох різних напрямках. Зокрема, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.
- Так, у ніч проти 21 травня російські військові завдали авіаударів відразу по кількох містах Донеччини. Мовиться про Соледар, а також Бахмут. На щастя, жертв внаслідок атаки немає.
- Крім того, росіяни продовжують цинічно обстрілювати святині. Сьогодні обстріляли храм в селі Богородичне, що на Донеччині, де жили й укривалися приблизно 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти. Постраждалих немає.
- Загарбники не припиняють і регулярно обстрілювати мирні міста Луганщини. Тільки за минулу добу вони пошкодили щонайменше 44 житлові будинки в різних населених пунктах, а багато домівок зруйновані повністю.
- Станом на останні тижні українські військові контролюють близько 10% Луганської області. Це нормально, адже росіяни буквально кинули всі сили на те, щоб захопити регіон. Однак ЗСУ намагаються з усіх сил чинити опір ворогу та обороняються.
- Росія створює на Луганщині гуманітарну катастрофу. Через обстріли область повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу. Відновити газопостачання, попри регулярні російські обстріли, вдалося у Сєвєродонецьку Луганської області, але з електрикою і водою досі проблеми.
- До слова, в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли школу та вкотре – об'єднання "Азот".
- Водночас з Луганщини продовжують евакуювати мирних жителів. Зокрема, 20 травня вдалося вивезти 38 людей.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео