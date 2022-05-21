На Донеччині змінили час комендантської години

Через це було прийнято рішення змінити час комендантської години – з понеділка вона розпочинатиметься о 21:00, й триватиме до 05:00 ранку. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00,

– повідомив він.

Також Кириленко закликав всіх без винятку дотримуватися встановлених правил. Адже, за його словами, це питання особистої та громадської безпеки.

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