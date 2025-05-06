В Донецкой области оккупанты расстреляли трех пленных украинских военных

Российская армия продолжает совершать военные преступления против украинских военных. В Донецкой области оккупанты в очередной раз расстреляли 3 пленных защитников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Что известно о расстреле украинских пленных в Донецкой области

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что 3 мая 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевые задачи на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской территориальной общины Волновахского района.

Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен.

Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители вооруженных сил России расстреляли их из автоматического оружия,

– рассказали правоохранители.

Они напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Сейчас прокуроры проводят неотложные следственные розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.