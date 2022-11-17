В Донецкой области подготовились к возможному ядерному удару России: отработали "легенду"

В Донецкой области отработали алгоритм действий на случай ядерного удара российскими войсками по региону.

В Донецкой областной военной администрации отметили, что нужно быть готовым к любому развитию событий. Следовательно, в дистанционном режиме провели обучение.

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Какой была "легенда учений"

В ОВА отметили, что "по легенде учений, россияне применили тактическое ядерное оружие против одного из инфраструктурных объектов области".

Должны быть готовы к любому развитию событий, ведь загнанная крыса из своего бункера может отдать даже самый безумный приказ. В таком случае реагировать нужно будет быстро и слаженно: для этого и нужны своевременные учения,

– сообщил Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА.

Кириленко отметил, что все профильные департаменты ОВА и местных администраций, спасатели, полицейские и медики должны четко знать, как поступать в таких условиях, с учетом особенностей использованного оружия и погоды.

Может ли Россия применить ядерное оружие

Российский МИД 2 ноября выступил с заявлением под названием "Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны". О возможности использования ядерного оружия говорили, хотя и не постоянно прямым текстом.

Страна-агрессор заявила, что "реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Перед этим Дмитрий Медведев выразил мнение, что такой "агрессией" в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль оккупированных Россией территорий.

В сентябре украинские военные освободили большую часть Харьковщины, а недавно деоккупировали правобережье Херсонщины.

Значительных успехов достигли наши военные и в Луганской области.

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