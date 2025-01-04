В Донецкой области россияне используют гражданскую технику, –"Атеш"
На территории временно оккупированной Донецкой области российские власти приказали использовать гражданскую технику для военных целей. Так россияне хотят маскироваться под обычных жителей.
️ Командование российских войск в Донецкой области приказало использовать гражданскую технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Запретили использовать военную форму
Агент движения "Атеш" из российских военнослужащих в Донецкой области сообщил, что российское командование приказало артиллерийским подразделениям использовать гражданский транспорт для военных целей. Также запрещено использование военной формы и знаков отличия, чтобы маскироваться под местных жителей.
Боеприпасы приказали перевозить легковыми автомобилями, в прицепах или микроавтобусах, с ограничением до 10 снарядов на один транспорт.
Россияне в очередной раз нарушают Женевскую конвенцию и правила ведения войны. Это очередное преступление российских оккупационных войск.
Подобные методы не только подвергают опасности гражданское население, но и служат инструментом для провокаций, направленных на обвинение Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Агенты "Атеш" призвали российских военных вступать в их ряды.