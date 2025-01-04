️ Командування російських військ у Донецькій області наказало використовувати цивільну техніку. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Заборонили використовувати військову форму

Агент руху "Атеш" із російських військовослужбовців у Донецькій області повідомив, що російське командування наказало артилерійським підрозділам використовувати цивільний транспорт для військових цілей. Також заборонено використання військової форми та відзнак, щоб маскуватися під місцевих жителів.

Боєприпаси наказали перевозити легковими автомобілями, в причепах або мікроавтобусах, з обмеженням до 10 снарядів на один транспорт.

Росіяни вкотре порушують Женевську конвенцію та правила ведення війни. Це черговий злочин російських окупаційних військ.

Подібні методи не тільки наражають на небезпеку громадянське населення, а й служать інструментом для провокацій, спрямованих на звинувачення Сил оборони України,

– мовиться в повідомленні.

Агенти "Атеш" закликали російських військових вступати до їхніх лав.