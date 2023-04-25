На Донбассе враг только за сегодня потерял больше роты: шли без поддержки техники
Российские оккупанты несут огромные потери каждый день. Их количество достигает роты. Кроме того, враг удивительным образом меняет тактику.
Только сегодня убитыми и ранеными в Донецкой области враг потерял более одной роты. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Кстати Счет идет в десятках тысяч, – ВСУ рассказали о потерях врага под Бахмутом
Он разъяснил, что рота – это примерно 100 человек. Погиб сегодня 61 оккупант, а ранения получил 81.
Такие потери – ежедневно. Обычно это 2–3 роты,
– добавил Дмитрашковский.
Россияне меняют тактику
Оккупанты несколько изменили тактику относительно наступательных действий. Удивительно, что 4 дня подряд враг применял группу пехоты без поддержки техники только с артиллерией. То есть атаковали по 10–12 человек, хотя раньше было по 15–30.
Также изменилась тактика в воздухе. Россияне все больше навязывают свою инициативу в воздухе. Вчера по линии разграничения было 68 случаев применения авиации.
Кроме того, захватчики пытаются увеличивать количество разведывательных дронов. В частности, накануне оккупанты впервые использовали "Шахиды" днем, а затем взялись за беспилотники "Ланцеты".