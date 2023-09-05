В российском Дзержинске "горело" предприятие нефтехимической отрасли: там виднелся черный дым
В российском городе Дзержинск в Нижегородской области вспыхнул пожар. Пропагандисты сначала писали о возгорании, однако впоследствии сменили версию.
Черным дым виднелся 5 сентября с территории предприятия "СИБУР-Нефтехим". Потом на заводе назвали другую причину черного дыма, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также В Шойге отчитались об успешном сбитии дронов: россияне не верят и требуют доказательств
Почему на российском заводе виднеется черный дым
Российские пропагандисты сначала написали, что черный дым над заводом "СИБУР-Нефтехим" видели даже из окрестностей Нижнего Новгорода. По данным очевидцев, на место инцидента поехали 6 пожарных машин.
РосСМИ сначала писали о факельном горении на внешней технологической установке с кислородом и окисью углерода. Эту же версию назвали и в Единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска.
Однако впоследствии источники пропагандистов сообщили, что:
- вызов якобы был ложным;
- черный дым – это "выброс по причине сгорания веществ в установке".
После этого на заводе сказали, что, мол, остановка производства произошла штатно из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. Именно поэтому факельная установка временно переведена режим интенсивного дымного горения.
Этот режим предусмотрен действующими регламентами и никакой угрозы нет,
– заявили враги.
Что происходило на заводе в Дзержинске: смотрите видео
Россияне заявили об отсутствии пожара / Фото из российских телеграм-каналов
Россияне заявляли об атаке беспилотников
- Ночь против 5 сентября для российских захватчиков оказалась тревожной – оккупанты заявили о якобы атаке дронами. В минобороны России заявили о якобы сбитии беспилотника над Калужской областью. Также мэр Москвы сказал, что, мол, дроны сбили в Истринском районе под Москвой и в Тверской области в районе Завидово.
- По данным городского головы Москвы Сергея Собянина, в Истринском районе якобы повреждение бытового объекта, однако люди "не пострадали".
- Впоследствии россияне жаловались якобы из-за того, что "дроны пытались атаковать резиденцию Путина После этого враждебное минобороны отчиталось о сбитии всех беспилотников, однако россияне слышали взрывы и требовали доказательств от Шойгу.