В российском Дзержинске "горело" предприятие нефтехимической отрасли: там виднелся черный дым

В российском городе Дзержинск в Нижегородской области вспыхнул пожар. Пропагандисты сначала писали о возгорании, однако впоследствии сменили версию.

Черным дым виднелся 5 сентября с территории предприятия "СИБУР-Нефтехим". Потом на заводе назвали другую причину черного дыма, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Почему на российском заводе виднеется черный дым

Российские пропагандисты сначала написали, что черный дым над заводом "СИБУР-Нефтехим" видели даже из окрестностей Нижнего Новгорода. По данным очевидцев, на место инцидента поехали 6 пожарных машин.

РосСМИ сначала писали о факельном горении на внешней технологической установке с кислородом и окисью углерода. Эту же версию назвали и в Единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска.

Однако впоследствии источники пропагандистов сообщили, что:

вызов якобы был ложным;

черный дым – это "выброс по причине сгорания веществ в установке".

После этого на заводе сказали, что, мол, остановка производства произошла штатно из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. Именно поэтому факельная установка временно переведена режим интенсивного дымного горения.

Этот режим предусмотрен действующими регламентами и никакой угрозы нет,

– заявили враги.

Что происходило на заводе в Дзержинске: смотрите видео



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