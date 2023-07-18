Генсек НАТО отреагировал на отказ России от зернового соглашения

Йенс Столтенберг прокомментировал одностороннее решение Кремля выйти из зернового соглашения. Генсек НАТО пояснил, что противоправная война России продолжает вредить мирным людям.

Соответствующее заявление генсек Альянса сделал в день выхода России из зерновых соглашений 17 июля 2023 года. В Украине заявили, что Россия нарушила договоренности с Генсеком ООН Гуттерешем и с президентом Турции Эрдоганом, пишет 24 Канал.

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Что сказал генсек НАТО о решении России прекратить зерновое соглашение

Осуждаю одностороннее решение России выйти по Черноморской зерновой инициативе, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН,

– заявил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что противоправная война России против Украины продолжает вредить миллионам уязвимых людей по всему миру.

Евросоюз призвал Россию вернуться к соглашению

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 17 июля заявил, что Европейский Союз однозначно осуждает решение России приостановить черноморскую зерновую инициативу. Ведь Кремль своим решением еще больше усугубляет глобальный кризис продовольственной безопасности, созданный своей агрессивной войной против Украины и блокадой украинских морских портов.

Россия продолжает использовать продовольствие как оружие. Разрывая сделки, Москва:

единолично блокирует один из важных основных путей экспорта из Украины зерна;

несет исключительную ответственность за сбои в поставках зерна по всему миру и рост цен на продовольствие по всему миру.

ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить выполнение черноморской зерновой инициативы,

– призвал глава дипломатии ЕС.

Кроме того, в Евросоюзе заявили, что они будут сотрудничать с пострадавшими странами-партнерами, чтобы решить проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Также Евросоюз будет продолжать поддерживать все усилия по возобновлению черноморской зерновой инициативы.

Молдова также осудила выход России с зерновой инициативе

В Молдове осудили Россию из-за того, что она вышла из "зернового соглашения" и за ночную атаку по югу Украины. Позицию страны озвучил глава МИД Молдовы Нику Попеску.

Вчерашнее (17 июля – 24 Канал) бомбардировка Одесской области, включая порт, раскрывает российскую тактику использования пищи как оружия, лишая продовольствия тех, кто в ней больше всего нуждается,

– заявил Попеску.