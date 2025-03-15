Брифинг по итогам Саммита лидеров ЕС: основные темы, которые поднимал Зеленский

После Саммита лидеров ЕС, в Киеве прошел брифинг по его итогам. Владимир Зеленский отвечал на вопросы журналистов относительно результатов встречи.

Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что вокруг Украины собрались партнеры, которые готовы помогать нашему государству в этот непростой период. Кроме европейских лидеров, Украину сегодня поддержали Канада, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

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"Страны координируют свои потенциальные усилия, кто и каким образом сейчас может усилить украинскую армию и способствовать справедливому миру в Украине", – сказала она.

Окружение украинских войск

Курская область сейчас в центре внимания. Продолжается много дискуссий о положении украинских военных там. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас нет угрозы окружения ВСУ на Курщине.

Президент считает, что план Владимира Путина заключается в том, чтобы окружить украинскую группировку, однако не на территории Курской области, а на Сумщине.

"Данные разведки свидетельствуют о таких намерениях врага", – отметила ведущая 24 Канала.

Временное прекращение огня

Недавно украинская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии, где обсудили варианты завершения войны на территории Украины. Была достигнута договоренность о попытке 30-дневного прекращения огня на поле боя.

Представители США также ведут дискуссии по этому поводу с Владимиром Путиным. Реальные намерения кремлевского диктатора пока неизвестны, но Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина осознает, что Кремль будет стремиться поставить наше государство в невыгодное положение.

Здесь очень важна позиция Америки, если полное прекращение огня, то без каких-либо "но",

– отметил президент Украины.

Однако Путин выдвигает условия, что украинская армия якобы не должна усиливаться во время 30-дневного перемирия.

"Такой режим тишины не несет для нас никакой пользы. Наоборот ставит Украину в невыгодное положение", – высказалась Андриана Кучер.

Гарантии безопасности для Украины

Во время брифинга в Киеве Владимир Зеленский также отметил, что потенциальные гарантии безопасности Украины будут зависеть от Европы.

Сегодня, на онлайн-саммите, обсуждали, что за 5 лет украинская армия должна существенно усилиться и нарастить производство вооружения непосредственно на территории Украины и ЕС, чтобы быть самодостаточной,

– отметила ведущая.

Однако президент Украины отметил, что 5 лет – это слишком долго, а в условиях войны еще и опасно. Поэтому продолжаются дискуссии о сокращении этого срока до 3 лет.

Андриана Кучер предположила, что такие усилия стран-партнеров могут заместить контактную группу формата "Рамштайн", которая, после прихода Дональда Трампа к власти в США, практически приостановила свое функционирование.