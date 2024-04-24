В ЕС отреагировали на ограничение консульских услуг для украинских мужчин за рубежом

24 апреля 2024, 13:55
Читати новину українською

Украина временно приостановила большинство консульских услуг для военнообязанных мужчин за рубежом. В Евросоюзе ответили на вопрос, как это повлияет на действия европейских правительств в отношении переселенцев и мигрантов из Украины.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Какие услуги будут предоставлять консульства мужчинам за рубежом после временного ограничения

Директива ЕС о временной защите продолжит работать

По словам Хиппер, Директива ЕС о временной защите продолжает функционировать.

Мы не проводим разграничение между полом или статусом военнообязанного,
– сказала она.

В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что пока в ЕК не комментируют меры, принимаемые украинским правительством. Единственное, что может сделать европейское ведомство со своей стороны – это объяснить, какая сейчас ситуация с украинцами на территории Евросоюза.

Смотрите также Украинцы за рубежом не освобождены от обязанностей: Кулеба объяснил ограничения консульских услуг

Что предшествовало

  • 23 апреля МИД Украины приказало дипломатическим ведомствам приостановить консульские услуги для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом.
  • Соответствующая норма будет действовать временно – до разъяснения нового закона о мобилизации.
  • Сейчас военнообязанные граждане могут только оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.
  • Также украинские консульства продолжат предоставлять мужчинам за рубежом помощь в полном объеме в случае чрезвычайных ситуаций, к примеру ДТП, задержания, стихийные бедствия и тому подобное.
  • Кроме этого, ограничения не касаются ситуаций, когда получателем консульских услуг является не военнообязанный человек, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо. То есть человек сможет оформить для ребенка паспорт для выезда за границу, зарегистрировать приобретение ребенком гражданства Украины по рождению, зарегистрировать рождение ребенка и тому подобное.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что скоро ведомство предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для военнообязанных мужчин. Это произойдет ближе к дате вступления в силу нового закона о мобилизации, а именно до 18 мая.

Автор: Софія Назаренко, Анастасія Кушпіт