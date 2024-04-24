В ЕС отреагировали на ограничение консульских услуг для украинских мужчин за рубежом

Украина временно приостановила большинство консульских услуг для военнообязанных мужчин за рубежом. В Евросоюзе ответили на вопрос, как это повлияет на действия европейских правительств в отношении переселенцев и мигрантов из Украины.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам миграции Анита Хиппер заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять временную защиту для украинцев, независимо от их пола или статуса, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Директива ЕС о временной защите продолжит работать

По словам Хиппер, Директива ЕС о временной защите продолжает функционировать.

Мы не проводим разграничение между полом или статусом военнообязанного,

– сказала она.

В то же время представитель Еврокомиссии Эрик Мамер добавил, что пока в ЕК не комментируют меры, принимаемые украинским правительством. Единственное, что может сделать европейское ведомство со своей стороны – это объяснить, какая сейчас ситуация с украинцами на территории Евросоюза.

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Что предшествовало