5 государств ЕС предлагают синхронизировать санкции против Беларуси и России, – СМИ

После полномасштабного вторжения России в Украину против государства-агрессорки было введено немало санкций, касающихся различных сфер. Теперь предлагают синхронизировать ограничения и на союзника России – Беларусь.

В ЕС предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против России

Так, 5 стран Европейского Союза, включая Эстонию, Ирландию, Латвию, Литву и Польшу, направили Еврокомиссии предложения для девятого пакета санкций. В нем предлагают ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России.

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Синхронизация санкций, введенных против России и Беларуси, уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.

По словам дипломатов ЕС, существует две цели: во-первых – можно сильнее ударить по белорусской экономике и заставить режим в Минске прекратить помощь Москве, а во-вторых – чтобы россияне не пытались обойти санкции.

Страны предлагают внести в новый пакет санкций против РФ:

запрет на импорт бриллиантов из России

запрет использования антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС

запрет продажи недвижимости россиянам

отключение банков страны-агрессора от системы SWIFT

наложение санкций на атомную энергетику и ограничение на другие услуги

В то же время единодушная поддержка такого решения среди стран-членов ЕС остается под вопросом.

Евросоюз утвердил 8 пакет санкций против России

6 октября в Евросоюзе утвердили новый пакет санкций против России, включающий ограничения на импорт, экспорт и ограничение цен на нефть.

Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг и опыта.

Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины. Кроме этого, пакет закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.