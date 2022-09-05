В Евпатории "хлопает": оккупанты традиционно отмахиваются ПВО

В Евпатории во временно оккупированном Крыму вечером 5 сентября произошел "хлопок". Россия поспешила заявить о работе ПВО.

В соцсетях пишут, что "бахнуло на славу"

В социальных сетях сообщают, что около 18:50 "что-то хлопнуло" вблизи Евпатории, пишет 24 канал. Пользователи соцсетей, комментируя "хлопок" в Крыму, пишут, что "бахнуло на славу".

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В то же время сообщается, что в Евпатории якобы сработало российское ПВО. В пабликах оккупантов появилось видео вероятной работы ПВО.

"Хлопок" в Евпатории: видео

Местные жители пишут о том, что было два "хлопка", после чего в небе вроде бы виден след ПВО. Оккупанты хвалятся, что якобы над Евпаторией были сбиты какие-то объекты. Они заявляют об сбитии БПЛА.

Заметим, что силами противовоздушной обороны в оккупированном Крыму руководит предатель Денис Подобедов. Он перешел на сторону неприятеля еще в 2014 году. Подобедов в настоящее время занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка.

Как россиянам действовать во время "хлопка"

В еТревога предоставили полезные советы россиянам, как действовать во время тревоги и "хлопка". Россиянам рекомендуют не обращать внимания на "хлопки", поскольку это, скорее всего, фейерверки.

По всей вероятности, это репетиция перед приездом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которому забронировали номер в гостинице Ялты на 14 октября.

Украинцам же следует быть осторожными, поскольку российская ПВО ненадежна и может что-то "прилететь" домой.

Реакция еТревоги на "хлопок" / Скриншот

"Хлопок" в Крыму: что известно

С августа в оккупированном Крыму участились случаи "хлопка". В частности, в течение августа в Крыму было зафиксировано по меньшей мере 45 случаев "хлопка". Взрывы происходили на военных базах и аэродромах врага, а также железной дороге.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в оккупированном Крыму. Он призвал людей держаться подальше от российских военных объектов.

Также к жителям временно оккупированных территорий обратился советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он призвал людей придерживаться рекомендаций украинской власти.

Добавим, что "Укрзалызниця" запускает эвакуационные поезда для крымчан. Выехать можно из нескольких подконтрольных Украине городов. В частности, из Запорожья, Одессы и Кривого Рога.

Кроме того, на оккупированном полуострове россия мобилизует и стягивает свои резервы. Это связано с наступлением ВСУ на Херсон.

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