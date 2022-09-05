У соцмереж пишуть, що "бахнуло на славу"

У соціальних мережах повідомляють, що близько 18:50 "щось хлопнуло" поблизу Євпаторії, пише 24 канал. Користувачі соцмереж, коментуючи "бавовну" в Криму, пишуть, що "бахнуло на славу".

До речі Уже й до Криму дісталися, бомблять: дружина окупанта в шоці від "бавовни" на півострові

Водночас повідомляється, що в Євпаторії буцімто спрацювала російська ППО. У пабліках окупантів з'явилося відео ймовірної роботи ППО.

"Бавовна" в Євпаторії: відео

Місцеві мешканці пишуть про те, що було два "хлопки", після чого в небі начебто видно слід ППО. Окупанти хваляться, що буцімто над Євпаторією були збиті якісь об'єкти. Вони заявляють про збиття БпЛА.

Зауважимо, що силами протиповітряної оборони в окупованому Криму керує зрадник Денис Подобєдов. Він перейшов на бік ворога ще у 2014 році. Подобєдов наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку.

Як росіянам діяти під час "бавовни"

У єТривога надали корисні поради росіянам, як діяти під час тривоги та "бавовни". Росіянам рекомендують не звертати уваги на "хлопки", оскільки це, швидше за все, феєрверки.

Ймовірно, це репетиція перед приїздом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому забронювали номер у готелі Ялти на 14 жовтня.

Натомість українцям слід бути обережними, оскільки російська ППО ненадійна й може щось "прилетіти" додому.



Реакція єТривога на "бавовну" / Скриншот

"Бавовна" в Криму: що відомо

Від серпня в окупованому Криму почастішали випадки "бавовни". Зокрема, протягом серпня в Криму було зафіксовано щонайменше 45 випадків "бавовни". Вибухи ставалися на військових базах та аеродромах ворога, а також залізниці.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців в окупованому Криму. Він закликав людей триматись якомога далі від російських військових об'єктів.

Також до жителів тимчасово окупованих територій звернувся радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він закликав людей дотримуватись рекомендацій української влади.

Додамо, що Укрзалізниця запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з декількох підконтрольних Україні міст. Зокрема, із Запоріжжя, Одеси та Кривого Рогу.

Окрім того, на окупованому півострові росія мобілізує та стягує свої резерви. Це пов'язано з наступом ЗСУ на Херсон.

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