Готовят Евпаторию к обороне: на пляжах заметили новые огневые позиции

Россиянам во временно оккупированном Крыму стало тревожно. После ударов по штабу Черноморского флота, они начали готовить полуостров к обороне.

В частности, новые огневые позиции были замечены на пляжах Евпатории. Россияне, по всей видимости, ожидают, что освобождение полуострова начнется именно с моря.

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Евпатория "готовится" к обороне

Атмосфера во временно оккупированном Крыму становится еще более "тревожной" и удручающей. На днях агенты партизанского движения "Атеш" заметили, что в Евпатории начали появляться новые оборонительные и огневые позиции. Только на набережной Независимости установили не менее 4 таких позиций.



Где оккупанты установили огневые позиции / Фото "Атеш"

Неужели россияне думают, что именно с пляжей Евпатории начнется освобождение Крыма? Или это сделано для отмывания денег? Если да, то пусть…

– говорится в сообщении "Атеш".



Оккупанты готовятся к обороне в Евпатории / Фото "Атеш"



Огневые позиции на набережной в Евпатории / Фото "Атеш"

В Крыму "министры" переходят на отдаленную работу

После прилетов в здание штаба командования Черноморского флота оккупанты изрядно начали паниковать. Атмосфера на полуострове становится более тревожной и удручающей, а потому россияне пытаются хоть как-то себя обезопасить.

К слову, так называемый "совет министров" Крыма перешел на дистанционную работу. Партизаны движения "Атеш" сообщают, что такое решение приняли и многие другие органы оккупационной администрации. В общей сложности, около 95% оккупационной администрации перешли на отдаленную работу.

Более того, коллаборанты уже начали вывозить свои семьи из Крыма. Такие действия показывают реальную оценку российской ПВО и возможности удержания Крыма самими оккупантами. Это ведь свидетельствует о том, что на полуострове не так безопасно, как думали оккупанты. Такие действия также показывают реальное положение дел на полуострове.

Кроме того, партизаны движения "Атеш" заверили, что удары в Крыму продолжатся, пока последний российский солдат не покинет украинскую территорию.