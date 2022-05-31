В Европарламенте раскритиковали компромисс ЕС по нефтяному эмбарго против России
Источник:Spiegel Online
Компромисс, который приняли страны ЕС по нефтяному эмбарго, раскритиковали члены Европарламента. Они утверждают, что это недостаточный шаг против России.
Расмус Андресен сообщил, что разочарован тем, что из-под эмбарго было выведено нефтеснабжение через трубопроводы.
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"Полупродуманные санкции дают России роковой сигнал", – отметил евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен.
Кроме того, лидер консервативной группы ЕНП Манфред Вебер добавил, что ЕС должен быть более амбициозным, но это шаг в правильном направлении.
27 главам государств и правительств не удалось совершить большой скачок. Из-за легкого нефтяного эмбарго государства-члены ЕС не оправдали ожиданий,
– заявила вице-президент Европарламента Никола Бер.
При этом евродепутат социал-демократ Йенс Гайер приветствовал соглашение. Несмотря на это, он раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его долгого сопротивления нефтяному эмбарго.
Что известно о нефтяном: последние новости
- Лидеры стран Европейского Союза согласовали ввести эмбарго на покупку российской нефти. Свое согласие дала даже Венгрия, которая до этого активно блокировала это эмбарго. Однако речь пока идет о запрете на поставку в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Пока еще будут действовать поставки сырой нефти через гигантский нефтепровод "Дружба".
- Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго. Поэтому страна и дальше будет свободно покупать российские энергоносители.
- Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против России из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго. Однако ЕС придется отказаться от российской нефти. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении к украинцам 30 апреля.
- По мнению российского оппозиционного журналиста Пионтковского, Соединенные Штаты Америки в отличие от Европы поддержат нефтяное и газовое эмбарго, потому что для них это безболезненно. Они не импортируют энергоносители из России. Однако Европа на это не пойдет. " В Европе есть 4 предателя , они твердо играют на стороне Путина",
- – подчеркнул Пионтковский.