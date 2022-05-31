В Европарламенте раскритиковали компромисс ЕС по нефтяному эмбарго против России

Компромисс, который приняли страны ЕС по нефтяному эмбарго, раскритиковали члены Европарламента. Они утверждают, что это недостаточный шаг против России.

Расмус Андресен сообщил, что разочарован тем, что из-под эмбарго было выведено нефтеснабжение через трубопроводы.

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"Полупродуманные санкции дают России роковой сигнал", – отметил евродепутат от "зеленых" Расмус Андресен.

Кроме того, лидер консервативной группы ЕНП Манфред Вебер добавил, что ЕС должен быть более амбициозным, но это шаг в правильном направлении.

27 главам государств и правительств не удалось совершить большой скачок. Из-за легкого нефтяного эмбарго государства-члены ЕС не оправдали ожиданий,

– заявила вице-президент Европарламента Никола Бер.

При этом евродепутат социал-демократ Йенс Гайер приветствовал соглашение. Несмотря на это, он раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его долгого сопротивления нефтяному эмбарго.

Что известно о нефтяном: последние новости

Лидеры стран Европейского Союза согласовали ввести эмбарго на покупку российской нефти. Свое согласие дала даже Венгрия, которая до этого активно блокировала это эмбарго. Однако речь пока идет о запрете на поставку в страны ЕС сырой нефти и нефтепродуктов из России морским путем. Пока еще будут действовать поставки сырой нефти через гигантский нефтепровод "Дружба".

Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго. Поэтому страна и дальше будет свободно покупать российские энергоносители.

Евросоюз так и не смог согласовать шестой пакет санкций против России из-за позиции Венгрии по нефтяному эмбарго. Однако ЕС придется отказаться от российской нефти. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении к украинцам 30 апреля.

По мнению российского оппозиционного журналиста Пионтковского, Соединенные Штаты Америки в отличие от Европы поддержат нефтяное и газовое эмбарго, потому что для них это безболезненно. Они не импортируют энергоносители из России. Однако Европа на это не пойдет. " В Европе есть 4 предателя , они твердо играют на стороне Путина",

– подчеркнул Пионтковский.

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