Западные страны ведут себя очень неоднозначно в вопросе войны. 9 июля, когда все страны закрыли воздушное пространство для самолета лаврова, его пропустила Франция.

Глава отдела внешней пропаганды pocии почему-то комфортно перемещается самолетом, тогда как украинцам, чтобы попасть в Европу, нужно ехать на машине, автобусами или поездами.

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В ЕС уступили путину

Еврокомиссия частично уступила россии в вопросе транзита в Калининградскую область — разрешила движение подсанкционных товаров железнодорожным транспортом.

Министерство внутренних дел Канады предоставило немецкой компании Siemens Energy освобождение от санкций в отношении россии на два года.

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Что говорят на Западе

Аргументация немецкого министра экономики Хабека просто поражает: так у путина не останется оправданий, чтобы оставлять трубопровод закрытым. Ха-ха. Ему же нужны оправдания, чтобы поддавить Европу газом, не правда ли?

На самом деле, это демонстрирует либо готовность идти на компромиссы с pф, либо оторванность от реальности. Что вероятнее, когда речь идет о министре экономики Германии?

Запад прогибается под российским давлением, и pocсия будет и дальше этим пользоваться, если мы не будем давить еще больше.

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