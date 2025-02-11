В Финляндии расследуют появление неизвестных дронов вблизи военного завода

Финская полиция проводит расследование относительно возможного обнаружения беспилотников возле объекта оборонной компании Nammo на прошлой неделе. Беспилотники там видели несколько раз.

Эта компания производит взрывчатку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Смотрите также Россияне жалуются на повреждение кабеля "Ростелекома" в Балтийском море

Что известно об инциденте

Центральное бюро расследований Финляндии проверяет информацию о присутствии дронов в районе завода по производству взрывчатки, принадлежащего Nammo, в Вихтавуоре недалеко от города Ювяскюля на юге страны.

По словам представителя бюро Юсси Луото, беспилотные аппараты замечали несколько раз. В то же время он отметил, что пока не может раскрывать дополнительных деталей, чтобы не навредить следствию.

Представители компании Nammo комментировать ситуацию отказались.

Напомним, подозрительные дроны несколько раз замечали над немецкой военной базой в Швезинге, где тренируются украинские военные. В шпионаже подозревают Россию.

Средствами для глушения, в частности, системой HP47, их не удалось приземлить. Отметим, что на этой авиабазе на Северном море немецкие солдаты учатся пользоваться системами Patriot.

Ранее несколько десятков неизвестных беспилотников были замечены возле порта Кеге в Дании. Полицейские, прибыв на место, зафиксировали четыре больших дрона, кружившие над пристанью. Позже они исчезли на большой скорости в направлении залива Кеге.