В Fire Point показали кадры запусков "Фламинго" по Москве

Силы обороны нанесли удар по России в воскресенье, 20 сентября. Основной целью атаки стала Москва.

При ударе ВСУ использовали ракеты "Фламинго" от Fire Point. Соответствующие кадры опубликовала компания в своих соцсетях.

Что известно об атаке?

Украинские военные в ночь на 20 сентября успешно атаковали Московский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Масштабный пожар охватил основные установки предприятия, обеспечивающего топливом вражескую армию.

Генштаб ВСУ сообщил, что в результате попаданий были повреждены установка первичной переработки нефти и еще несколько важных комплексов. К этой операции привлекли сразу несколько ведомств, в частности, СБУ, ГУР и Силы специальных операций.

Президент Украины сообщил, что для прорыва российской ПВО военные применили целый арсенал беспилотников. Среди них были известны "Паляница" и "Февраль", а также новые разработки типа "Фламинго", "Сичень" и Pelican.

В Fire Point сообщили, что во время атаки на российскую столицу украинские военные использовали 4 ракеты "Фламинго".

Украина запускает "Фламинго": смотрите видео

Московский НПЗ, расположенный в Капотне, является одним из крупнейших в России. Он способен перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год. Завод не только обеспечивает почти 40% топливного рынка Москвы, но активно работает на нужды армии страны-агрессорки.

В Министерстве обороны сообщили, что на этом предприятии производится большие объемы дизельного горючего и авиационного керосина. Ими заправляют военную технику, а также бомбардировщики и истребители, помогающие Кремлю бить по мирным украинским городам.

Телеграм-каналы отмечали, что в результате удара повреждены все мощности первичной переработки, а также установка вторичной переработки. Они писали, что горела установка АВТ-6 мощностью 7,8 млн тонн в год и комплексная установка переработки нефти (КУПН) мощностью 6,86 млн тонн в год.