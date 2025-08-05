В Генштабе опровергли заявления о якобы "окружении" ВСУ в Покровске
- Вечером 5 августа Генштаб ВСУ опроверг заявления об окружении украинских подразделений в Покровске.
- Противник пытается наступать к северо-востоку от города и хочет перерезать логистику защитников.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Информация об окружении подразделений в Покровске не соответствует действительности.
Об этом во вторник, 5 августа, сообщил Генштаб ВСУ, передает 24 Канал. Враг уже более года тщетно пытается вытеснить защитников из этого района.
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Что происходит под Покровском?
Генштаб ВСУ опроверг информацию некоторых ресурсов о якобы окружении украинских подразделений в Покровске.
В настоящее время противник проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска и предпринимает попытки перерезать логистику защитников. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет.
Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска. Командование ВСУ приняло надлежащие меры для усиления устойчивости нашей обороны на этом направлении,
– говорится в сообщении.
Напомним, 4 августа аналитики DeepState обновили карту боевых действий – оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Покровском направлении. В частности, противник продвигается в направлении Родинского, где проходит основная дорога снабжения для украинских подразделений.