В Генштабе ответили на российские обвинения в "атаке" по кафе и гостинице в оккупированных Хорлах

Украинские Силы обороны строго придерживаются принципов и норм Международного гуманитарного права во время ведения боевых действий. Они осуществляют удары исключительно по военным объектам на территории России, инфраструктуре топливно-энергетического сектора агрессора, а также по другим целям, которые соответствуют критериям законности согласно международным конвенциям.

Соответствующее заявление сделал представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.