В ВСУ прокомментировали назначение Романа Гладкого начальником штаба Сил беспилотных систем
Источник:Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал официальное заявление о назначении начальника штаба Командования Сил беспилотных систем. В штабе заявили, что Роман Гладкий подходит на эту должность.
Активисты и волонтеры выступили против назначения Гладкого, поэтому Генштаб решил прокомментировать, почему его выбрали на должность начальника СБС.
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Комментарий Генштаба относительно назначения Гладкого
В Генштабе сказали, что Роман Гладкий является капитаном 1-го ранга, офицером "с многолетним опытом службы в ВСУ и имеет соответствующее военное образование".
В пресс-службе сообщили, что в 2020 – 2023 годах он занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами ВСУ.
Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на различных важных направлениях,
– добавили в Генштабе.
В ведомстве также отметили, что Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития.
Этот процесс требует понимания, терпения и, иногда, тишины. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность,
– заявили военные.
За что критикуют Гладкого: главное
- До оккупации Севастополя россиянами Роман Гладкий проживал в Крыму. Когда туда ворвались россияне, он сразу выехал на подконтрольную Украине территорию, однако в Крыму осталась его семья. СМИ сообщали, что его жена имеет российское гражданство, а дочь в 2016 году выступила на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России.
- В 2018 году журналисты ТСН опубликовали сюжет о том, что Гладкого якобы пытались завербовать российские спецслужбы. Тогда его отстранили от должности начальника штаба, а впоследствии уволили с должности из-за "ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей". Расследование в отношении Гладкого осталось военной тайной. Однако в Минобороны уверяют, что любые другие причины увольнения военного "не соответствуют действительности", в частности обвинения в госизмене.