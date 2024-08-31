В ВСУ прокомментировали назначение Романа Гладкого начальником штаба Сил беспилотных систем

Генштаб ВСУ опубликовал официальное заявление о назначении начальника штаба Командования Сил беспилотных систем. В штабе заявили, что Роман Гладкий подходит на эту должность.

Активисты и волонтеры выступили против назначения Гладкого, поэтому Генштаб решил прокомментировать, почему его выбрали на должность начальника СБС.

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Комментарий Генштаба относительно назначения Гладкого

В Генштабе сказали, что Роман Гладкий является капитаном 1-го ранга, офицером "с многолетним опытом службы в ВСУ и имеет соответствующее военное образование".

В пресс-службе сообщили, что в 2020 – 2023 годах он занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами ВСУ.

Проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на различных важных направлениях,

– добавили в Генштабе.

В ведомстве также отметили, что Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития.

Этот процесс требует понимания, терпения и, иногда, тишины. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность,

– заявили военные.

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