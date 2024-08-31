Активісти та волонтери виступили проти призначення Гладкого, тож Генштаб вирішив прокоментувати, чому його обрали на посаду начальника СБС.

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У Генштабі сказали, що Роман Гладкий є капітаном 1-го рангу, офіцером "з багаторічним досвідом служби у ЗСУ та має відповідну військову освіту".

У пресслужбі повідомили, що у 2020 – 2023 роках він обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об'єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках,

– додали у Генштабі.

У відомстві також зазначили, що Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку.

Цей процес потребує розуміння, терпіння та, іноді, тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність,

– заявили військові.

За що критикують Гладкова



