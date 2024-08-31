Активісти та волонтери виступили проти призначення Гладкого, тож Генштаб вирішив прокоментувати, чому його обрали на посаду начальника СБС.
Дивіться також Герой України, який очолив Повітряні сили: що відомо про генерала Анатолія Кривоножка
У Генштабі сказали, що Роман Гладкий є капітаном 1-го рангу, офіцером "з багаторічним досвідом служби у ЗСУ та має відповідну військову освіту".
У пресслужбі повідомили, що у 2020 – 2023 роках він обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об'єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках,
– додали у Генштабі.
У відомстві також зазначили, що Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку.
Цей процес потребує розуміння, терпіння та, іноді, тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність,
– заявили військові.
За що критикують Гладкова