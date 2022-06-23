В Генштабе ВСУ озвучили главные военные цели, которые сейчас ставит перед собой Россия

Российские военные хотят оккупировать другие украинские территории, потому пытаются прорвать оборону ВСУ. Кроме того, они постоянно обстреливают наши позиции, чтобы предотвратить поставку западного вооружения.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, враг не покидает поставленные перед собой цели.

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Какие цели сейчас хочет достичь Россия

Он подчеркнул, что высшее военное руководство России не изменило стратегическую долгосрочную цель – получение полного контроля над территорией Украины любым способом.

По словам Громова, главными военными целями России остаются:

окружение группировок Вооруженных Сил Украины в западной части Донбасса,

захват Луганской и Донецкой областей,

содержание контроля над сухопутным коридором из Крыма на Донбасс.

Громов отметил, что противник продолжает обстреливать украинские позиции вдоль всей линии фронта, чтобы не допустить перегруппировку и перебрасывание резервов на Восток и Юг Украины.

"Этим враг хочет выиграть время для подготовки оборонных позиций и ротации подразделений, а также срыва поставок с Запада военной техники и вооружения. Последнее в ближайшее время останется основной задачей для оккупантов", – считает он.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 23 июня

На Волынском и Полесском направлениях идет обучение белорусских войск с 22 июня по 1 июля 2022 года.

На Северском направлении враг удерживает до трех батальонных тактических групп в Курской и Брянской областях на границе с Украиной. Также оккупанты совершенствуют позиции у Теткиного.

На Харьковском направлении идет вражеская воздушная разведка возле Байрака и Рубежного.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытаются закрепиться на господствующих высотах у Берестового. Ведь при таких условиях они будут контролировать трассу Бахмут – Лисичанск. Также захватчики ведут наступление в направлениях Золотого и Волчеяровки.

На Славянском направлении враг хочет возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В Изюм россияне переместили до двух танковых подразделения.

На Донецком направлении оккупанты хотят полностью захватить Северодонецк, а также они наступают на Лисичанск.

На Северодонецком направлении россияне захватили Лоскутовку и Рай-Александровку. Дальше в планах врага – захватить Сиротино. Также россияне готовятся к форсированию реки Северский Донец.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются не допустить контрнаступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

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