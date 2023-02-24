ВСУ отразили 100 атак врага, в России продолжается скрытая мобилизация: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Россия уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия, чтобы сдержать противника.
За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар по территории Украины. В результате пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
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Какая ситуация на направлениях
Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на:
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Шахтерское направление.
Именно там за прошедшие сутки наши защитники отразили около 100 атак противника.
Оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. В частности, 23 февраля Россия нанесла удары по разным видам оружия по населенным пунктам Черниговской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
По информации Генштаба, в некоторых районах временно оккупированной Луганской области мобильные операторы отключили доступ к интернету, чтобы помешать передавать данные о действиях окупантов. Отключение интернета должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.
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В целях восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию на территории России. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста.
Интересно, что мобилизации подлежат все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать. Как отмечают в Генштабе, большое количество мобилизованных – это граждане, отбывающие или отбывающие наказание в местах лишения свободы.
Заключенных увольняют при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины.
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За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 района сосредоточения живой силы противника,
- склад боеприпасов,
- состав горюче-смазочных материалов,
- один другой важный объект врага.
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