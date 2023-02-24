ВСУ отразили 100 атак врага, в России продолжается скрытая мобилизация: главное из Генштаба

Россия уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия, чтобы сдержать противника.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар по территории Украины. В результате пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

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Какая ситуация на направлениях

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Шахтерское направление.

Именно там за прошедшие сутки наши защитники отразили около 100 атак противника.

Оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. В частности, 23 февраля Россия нанесла удары по разным видам оружия по населенным пунктам Черниговской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

По информации Генштаба, в некоторых районах временно оккупированной Луганской области мобильные операторы отключили доступ к интернету, чтобы помешать передавать данные о действиях окупантов. Отключение интернета должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

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В целях восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию на территории России. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста.

Интересно, что мобилизации подлежат все мужчины независимо от состояния здоровья и желания воевать. Как отмечают в Генштабе, большое количество мобилизованных – это граждане, отбывающие или отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Заключенных увольняют при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины.

ВСУ героически уничтожают врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 района сосредоточения живой силы противника,

склад боеприпасов,

состав горюче-смазочных материалов,

один другой важный объект врага.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе в последние дни часто фиксировали "хлопок". В частности, местные жители слышали около 18 взрывов в день.

В Украине ликвидировали оккупанта Андрея Максака, который был заместителем начальника штаба оккупационных войск по "ДНР". "Хлопок" прилетел ему прямо в постель, когда он спал в подвале.

Из-за значительных провалов в наступлении и колоссальных потерь россияне под Угледаром отказываются воевать. В частности, личный состав добровольческого так называемого "казачьего отряда" заявил, что не будет участвовать в дальнейших боях.