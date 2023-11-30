В Германии подростков задержали из-за подготовки теракта: у одного из них – российский паспорт

В Германии полиция арестовала двух подростков. Их подозревают в планировании теракта в стране.

Ребята планировали теракт на рождественском базаре и в синагоге. Об этом заявили немецкие СМИ, ссылаясь на источники в кругах безопасности.

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Что известно об инциденте

По данным немецкого информационного агентства dpa, ребята в возрасте 15 и 16 лет, предположительно, обсуждали планы нападения на "неверных" и определили синагогу и рождественскую ярмарку как потенциальные цели. Не сразу правоохранительные органы поняли, насколько серьезн этот заговор.

По данным источников, на которые ссылается dpa, власти приняли меры после того, как 15-летний юноша назвал конкретную дату и общественное место. Он опубликовал в телеграмме видео, в котором призвал к "священной войне" против Запада и объявил о нападении 1 декабря. В чат-группе он рассказал о своих намерениях и после обсуждения разных сценариев участники "согласовали конкретный план нападения на рождественскую ярмарку".

Прокуроры заявили, что 15-летний подозреваемый был задержан в западной земле Северный Рейн-Вестфалия после обыска в его доме. Суд принял решение оставить его под стражей до вынесения возможного обвинения. 16-летнего подростка задержали в восточной земле Бранденбург.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл подтвердил эту информацию. Однако добавил, что больше подробностей раскрыть не может.

СМИ раскрыли подробности плана подростков

Согласно данным немецкого издания Tagesschau, 15-летний парень имеет двойное гражданство – немецкое и афганское. Его 16-летний друг – россиянин.

По данным Tagesschau, афганец договорился о встрече с 16-летним россиянином и обсудил исламистский теракт с использованием зажигательных устройств или небольшого грузовика на рождественской ярмарке или в синагоге в Кельне. Гражданин Афганистана был идентифицирован как боевик Исламского государства, который в прошлом распространял джихадистскую пропаганду и был известен полиции.

Сообщается, что прокуратура Дюссельдорфа и прокуратура Нойруппина рассматривают это как сговор в целях терроризма.