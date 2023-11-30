Хлопці нібито планували теракт на різдвяному базарі та в синагозі. Про це заявили німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела в безпекових колах.

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Що відомо про інцидент

За даними німецького інформаційного агентства dpa, хлопці у віці 15 і 16 років, імовірно, обговорювали плани нападу на "невірних" й визначили синагогу та різдвяний ярмарок як потенційні цілі. Не одразу правоохоронні органи зрозуміли, наскільки серйозна ця змова.

За даними джерел, на які посилається dpa, влада вжила заходів після того, як 15-річний юнак назвав конкретну дату і громадське місце. Він опублікував у телеграмі відео, в якому закликав до "священної війни" проти Заходу та оголосив про напад 1 грудня. У чат-групі він розповів про свої наміри й після обговорення різних сценаріїв учасники "узгодили конкретний план нападу на різдвяний ярмарок".

Прокурори заявили, що 15-річного підозрюваного затримали в західній землі Північний Рейн-Вестфалія після обшуку в його будинку. Суд ухвалив залишити його під вартою до винесення можливого звинувачення. Натомість 16-річного підлітка затримали у східній землі Бранденбург.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройл підтвердив цю інформацію. Однак додав, що більше подробиць розкрити не може.

ЗМІ розкрили подробиці плану підлітків

Згідно з даними німецького видання Tagesschau, 15-річний хлопець має подвійне громадянство – німецьке та афганське. Натомість його 16-річний друг – росіянин.

За даними Tagesschau, афганець домовився про зустріч з 16-річним росіянином та обговорив ісламістський теракт з використанням запальних пристроїв або невеликої вантажівки на різдвяному ярмарку або в синагозі в Кельні. Громадянин Афганістану був ідентифікований як бойовик Ісламської держави, який у минулому розповсюджував джихадистську пропаганду та був відомий поліції.

Повідомляється, що прокуратура Дюссельдорфа та прокуратура Нойруппіна розглядають це як змову з метою тероризму.