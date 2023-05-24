Попросил убрать триколор: в Германии россияне избили добровольца АТО

В Одельбурге мужчина подошел к свадебному кортежу, участники которого размахивали российским флагом и попросил убрать его. В ответ услышал только брань, а после того как 61-летний участник АТО забрал триколор силой, его избили.

В Германии украинец Сергей живет уже больше года, и поделился, что такая ситуация произошла с ним впервые. Сам он из Харькова и жил в районе Северная Салтовка, а в 2014-2015 годах пошел на фронт защищать Украину.

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В Германии отношение к беженцам положительное

В Германию Сергей уехал через месяц после начала вторжения, когда ему исполнилось 60 лет. Он заявил, что отношение к украинцам в Одельбурге, где он и поселился с семьей, очень хорошее.

"В Германии к нам, украинцам, отношение очень хорошее. Помню, как-то закрылась дверь в машине, ключей запасных нет, а внутри осталась собака. Вызвали мастера, она пришла за три минуты и все сделала. Но в Германии такая услуга, да еще в выходной день, стоит прилично. Однако мастер посмотрел на номера машины, переспросил ли мы с Украиной. И отказался от оплаты, сказал, что это его подарок нам. Вот такие здесь немцы", – рассказал Сергей.

Россияне обругали украинца, повалили на землю и избили

Ранее он не вступал в конфликты с россиянами. Однако в один день ехал машиной вместе с дочерью, и увидел свадебный кортеж, и пассажиры автомобиля размахивали российским флагом. Тогда, как вспоминает Сергей, он уже не смог удержаться. Мужчина подошел к машине и попросил убрать триколор, но в ответ услышал российский мат.

Тогда я уже не сдержался, схватил это знамя, древко сломал, стою с флагом и даже не знаю, куда его деть. Тут из машины выпрыгивают трое крепких молодых парней, из второй машины еще трое, выбежали их женщины. Мат, оскорбления, стали меня толкать, повалили на дорогу,

– сообщил мужчина.

Полиция поддержала украинского беженца

Во время избиения дочь потерпевшего пыталась помочь, однако ей мешали позвонить в полицию, не давали снимать и выбивали телефон из рук. Когда патруль прибыл, российская свадьба уже убралась прочь. Впрочем, фото автомобилей сделать все же удалось, поэтому предположительно нападающих все таки задержат.

Один из полицейских позже спросил Сергея, почему он вырвал флаг России из рук пассажиров кортежа.

"Я ему объяснил, что в Украине россияне под этим флагом убивают украинцев, детей, мирных людей. Россия – страна агрессор. Полицейский со мной согласился", – заявил Сергей.

Избиение украинских беженцев в Германии