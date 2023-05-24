В Німеччині українець Сергій живе вже більше року, і поділився, що така ситуація трапилася з ним вперше. Сам він з Харкова і жив у районі Північна Салтівка, а в 2014 – 2015 роках пішов на фронт захищати Україну.
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В Німеччині ставлення до біженців позитивне
До Німеччини Сергій виїхав через місяць після початку вторгнення, коли йому виповнилося 60 років. Він заявив, що ставлення до українців у Одельбурзі, де він і оселився з родиною, дуже хороше.
"У Німеччині до нас, українців, ставлення дуже хороше. Пам'ятаю, якось зачинилися двері в машині, ключів запасних немає, а всередині залишився собака. Викликали майстра, він прийшов за три хвилини і все зробив. Але в Німеччині така послуга, та ще у вихідний день, коштує пристойно. Однак майстер подивився на номери машини, перепитав чи ми з України. Й відмовився від оплати, сказав, що це його подарунок нам. Ось такі тут німці", – розповів Сергій.
Росіяни облаяли українця, повалили на землю і побили
Раніше він не вступав у конфлікти з росіянами. Проте одного для їхав машиною разом з дочкою, і побачив весільний кортеж, і пасажири автівки розмахували російським прапором. Тоді, як згадує Сергій, він вже не зміг стриматися. Чоловік підійшов до машини і попросив прибрати триколор, але у відповідь почув російський мат.
Тоді я вже не стримався, схопив цей прапор, древко поламав, стою з прапором і навіть не знаю, куди його діти. Тут з машини вистрибують троє міцних молодих хлопців, з другої машини ще троє, вибігли їхні жінки. Мат, образи, стали мене штовхати, повалили на дорогу,
– повідомив чоловік.
Поліція підтримала українського біженця
Під час побиття донька потерпілого намагалася допомогти, проте їй заважали подзвонити в поліцію, не давали знімати та вибивали телефон з рук. Коли патруль прибув, російське весілля вже забралося геть. Втім, фото автомобілів зробити все ж вдалося, тому, імовірно, нападників таки затримають.
Один з поліцейських пізніше запитав у Сергія, чому він вирвав прапор Росії з рук пасажирів кортежу.
"Я йому пояснив, що в Україні росіяни під цим прапором вбивають українців, дітей, мирних людей. Росія – країна агресор. Поліцейський зі мною погодився", – заявив Сергій.
Побиття українських біженців у Німеччині
- На жаль, такі випадки у Німеччині непоодинокі. В березні 2023 року українського військового, що перебував на реабілітації у Франкфурті-на-Майні, побив охоронець готелю, який виявився вихідцем з Чечні. Сталося це через те, що український воїн зайшов до бару готелю у формі ЗСУ.
- Схожий випадок трапився раніше, у січні, в Берліні – на залізничному вокзалі росіяни напали на двох українок. Спочатку вони тільки словесно ображали їх, а потім один з росіян схопив дівчину за волосся та вдарив її по голові.