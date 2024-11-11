Лидер оппозиции в Германии хочет заключить "сделку" с Трампом

Лидер немецкой оппозиции заявил, что будет стремиться заключить соглашение с избранным президентом США Дональдом Трампом. Так политик стремится повысить международный авторитет Германии.

24 Канал пишет со ссылкой на Bloomberg, что лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц назвал канцлера Германии Олафа Шольца "хромой уткой". Он призвал его ускорить сроки проведения досрочных федеральных выборов после распада трехпартийного коалиционного правительства на прошлой неделе.

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Что известно о заявлении Мерца

В Германии мы никогда по-настоящему не формулировали и не отстаивали свои интересы достаточно хорошо, и нам нужно изменить это,

– заявил Фридрих Мерц.

Он также сказал, что американцы намного наступательнее.

"Это не должно закончиться тем, что только одна сторона получит выгоду, а скорее тем, что мы достигнем выгодных договоренностей для обеих сторон. Трамп назвал бы это сделкой", – заметил лидер оппозиции.

Мерц обвинил Шольца из-за выборов в США

Лидер партии Христианско-демократический союз обвинил левоцентристское правительство Шольца в том, что он был введен в заблуждение переизбранием Трампа после того, как поддержал кандидата от демокаратов и вице-президента Камалу Харрис.

"У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией. Шольц теперь хромая утка на международном уровне", – заявил Фридрих Мерц.

Примером потенциальной сделки с Трампом он назвал поставки американских военных самолетов. Лидер Христианско-демократического союза заявил, что Берлин согласился купить истребители F-35 в США, поэтому их следует обслуживать в Германии при поддержке американцев. Мерц отметил, что это было бы выгодно для обеих сторон.