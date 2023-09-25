В Германии назвали причину, усложняющую передачу дальнобойных ракет Taurus Украине

Германия готова передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В настоящее время проблема долгосрочной подготовки украинских военных и специалистов, которые должны программировать целые ракет.

По данным издания, производитель MBDA рассчитывает, что обучение украинских военных займет около 3 месяцев. Прогнозируют, что нужно еще больше времени, прежде чем ВСУ смогут развернуть ракеты, даже если процесс обучения ускорят.

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Ведь программирование целей Taurus должно происходить в Украине. Маловероятно, что это будут делать солдаты Бундесвера по политическим соображениям.

Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Маркус Фабер подверг критике правительство, указав на то, что первый запрос на получение ракет Киев направил более 4 месяцев назад, и это время можно было бы использовать для успешного завершения обучения.

"Аргументы канцлера Олафа Шольца о промедлении теперь не имеют силы. Здравый смысл диктует, что Taurus нужно доставить (в Украину) немедленно", – призвал он.

Что известно о передаче Taurus Украине