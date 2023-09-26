Не ядерный удар: в Германии объяснили, почему Шольц "боится" давать Украине ракеты Taurus

Украина стремится получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus. Несмотря на давление внутри Германии, канцлер Олаф Шольц до сих пор не принял решение.

Шольц затягивает передачу Taurus не потому, что опасается ядерного удара со стороны России. Об этом в интервью 24 Каналу сказал немецкий евродепутат Михаэль Галер.

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Шольц боится уничтожения Крымского моста

По его мнению, проблема заключается в партии Шольца, которая думает о послевоенном возвращении к отношениям с Москвой. Кроме того, Галер предположил, что Шольц опасается уничтожения Крымского моста с помощью ракет Taurus.

Дело в том, что его собственная партия – это левые, у которых все еще есть определенные романтические взгляды на послевоенное возвращение к привычным отношениям с Москвой, которые я считаю абсолютно иллюзорными. Я не думаю, что он боится ядерного удара как следствия. Но он, возможно, боится, что украинцы могут парализовать Крымский мост с помощью немецкого оружия,

– сказал евродепутат.

Он также заявил, что "было бы здорово", если бы Украина смогла парализовать Крымский мост.

"Это дало бы нам настоящую репутацию в Украине, и мне безразлично, поскольку Россия является агрессором, она этого заслуживает", – добавил Галер.

Евродепутат обратил внимание, что на прошлой неделе глава комитета по вопросам обороны, председатель комитета по иностранным делам и председатель комитета по европейским делам написали письмо Шольцу, в котором призвали предоставить Украине ракеты Taurus уже сейчас.

Мы, из оппозиции, христианские демократы, говорили об этом уже давно, и многие эксперты также говорят об этом,

– отметил Галер.

Он отметил, что ужасно наблюдать за тем, как затягивается передача оружия Украине, пока на фронте гибнут люди.

"Из-за того, что эти ракеты сейчас не могут уничтожить линии поставки российского оружия на фронт, все больше украинцев погибает. И это тяжелое политическое бремя, которое остается вместе с Шольцом и, к сожалению, в восприятии украинцев и других партнеров, остается вместе с Германией, и я это действительно критикую", – резюмировал Галер.

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