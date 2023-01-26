Россия ударила по Голосеевскому району Киева: есть погибший и пострадавшие
Источник:Виталий Кличко
Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В Голосеевском районе в результате обстрела есть погибший и пострадавшие.
В Голосеевском районе Киева упала часть российской ракеты. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков погиб человек.
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В Киеве упала часть ракеты
По предварительной информации КГВА, в Голосеевском районе в результате падения части ракеты погиб 55-летний мужчина.
Также, по информации Кличко, два человека получили ранения. Сообщается, что пострадавшие госпитализированы медиками.
Мэр Киева сообщил, что ракета попала в нежилую застройку в Голосеевском районе столицы.
Что известно о взрыве в Киеве
Информацию о взрыве в Киеве в 10:07 официально подтвердил городской глава Виталий Кличко. Сообщалось, что в Киеве прогремел громкий взрыв, который слышали в центре города.
До этого в Киевской ГВА сообщалось, что россияне выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты.
В воздушных силах ВСУ информировали, что утром россияне выпустили около 30 ракет. При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил, что Россия может выпустить 80 – 100 ракет.
Россия массированно атакует Украину: что известно
- Масштабную воздушную тревогу в Украине объявили к 8 часам утра. Звуки взрывов слышали в нескольких областях Украины, среди которых Винницкая, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Николаевская.
- Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил попадание вражеских ракет в Винницкой области. Также известно о прилетах в Одесской области. Там в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Ракетная угроза в Украине по состоянию на 11 часов все еще не миновала. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждал жителей Львова и области, что вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве соседней области. По его словам, ракеты двигаются в сторону Львовщины.
- Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий предупредил, что украинцам следует готовиться ко второй волне ракет.