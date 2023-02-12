В Гонконге владелец магазина продавал мясо кошек и собак: полиция проводит проверку

Местные жители особого административного района Китая, Гонконга, пожаловались, что владелец одного из магазинов продает мясо собак и кошек.

Офицеры Департамента пищевых продуктов и гигиены окружающей среды провели соответствующие проверки. Сотрудники департамента взяли образцы мяса для экспертизы.

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Магазин работал без лицензии

Как известно, магазин расположен в одном из коммерческих районов Яу Ма Тэй. Департамент заявил, что во время обысков магазина не обнаружили лицензии на продажу, а значит, магазин работал незаконно.

Если это будет доказано, будет возбуждено уголовное дело,

– говорится в заявлении AFCD.

В США сбили китайский аэростат: что известно

США сбили над своей территорией китайский разведывательный шар. Президент Джо Байден рассказал, что военные выжидали момент, чтобы ее сбить. Шар "приземлили" у побережья Южной Каролины с помощью истребителя F-22, выпустившего ракету Aim-9X Sidewinder. Так называемый шпион взорвался, а содержимое шара упало.

Обнаружение пули спровоцировало напряжение между Вашингтоном и Пекином, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен перенес на неопределенный срок свой визит в Китай.

При этом Пекин выразил возмущение действиями Вашингтона. В МИДе Китая заверили, мол, дирижабль предназначен для гражданского использования. Говорят, будто американцев предупреждали о его использовании, однако на территорию США пуля попала из-за "форс-мажора".

В то же время китайские официальные лица отклонили попытки министра обороны США Ллойда Остина поговорить об инциденте. Пекин, очевидно, никак не желает общаться с Вашингтоном по этому вопросу.

Есть собачье и кошачье мясо запрещено в Гонконге с 1950 года. Согласно законам полуавтономного китайского города, законодатели и защитники животных призвали к усилению мер наказания для владельцев подобных магазинов.