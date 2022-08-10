В оккупированной Горловке Донецкой области сгорел ночной клуб "Бермуды". В то время там могло проходить важное совещание российских марионеток.

Клуб принадлежал так называемому "депутату" фейковой республики в Донецкой области юрию крикуленко по прозвищу "беня".

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В Горловке в результате головотества исчез ночной клуб "Бермуды", принадлежавший "депутату ДНР", местному криминальному авторитету юрию крикуленко по прозвищу Беня. Говорят, там проходило какое-то важное совещание, но кто-то нарушил технику пожарной безопасности,

– рассказал журналист Денис Казанский.

Что именно случилось, как сгорел ночной клуб и есть ли погибшие – неизвестно. Вооруженные Силы Украины не комментировали эту ситуацию.

"Бермуды" до и после важного совещания боевиков / Фото Дениса Казанского

россия "загадочно" потеряла 9 самолетов

9 августа на военном аэродроме возле Новофедоровки в Крыму прогремели мощные взрывы, а затем вспыхнул пожар. Оккупанты сначала придумывали разные причины , а затем придумали окончательное объяснение - "нарушение правил пожарной безопасности".

Украина не подтверждала свою причастность ко взрыву, а россияне при этом не обвиняли Вооруженные Силы Украины в атаке. Кстати, в американском Институте изучения войны предположили, что враг просто не хочет признавать не доскональность своей системы ПВО.

В то же время утром 10 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили о ликвидации 9 российских самолетов. Впоследствии Воздушные силы подтвердили, что самолеты "ушли" из российской армии у Саков.

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