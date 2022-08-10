Клуб належав так званому "депутату" фейкової республіки на Донеччині юрію крикуленку на прізвисько "бєня".

Актуально Моторошний обстріл Дніпропетровщини та 9 знищених ворожих літаків: основне за 168 день війни

У Горлівці внаслідок головотества зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету юрію крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там проходила якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки,

– розповів журналіст Денис Казанський.

Що саме трапилося, як згорів нічний клуб і чи є загиблі – наразі невідомо. Збройні Сили України не коментували цю ситуацію.

"Бермуди" до та після важливої наради бойовиків / Фото Дениса Казанського

росія "загадково" втратила 9 літаків

9 серпня на військовому аеродромі біля Новофедорівки у Криму прогриміли потужні вибухи, а після того спалахнула пожежа. Окупанти спершу вигадували різні причини, а потім придумали остаточне пояснення – "порушення правил пожежної безпеки".

Україна не підтверджувала свою причетність до вибуху, а росіяни при цьому не звинувачували Збройні Сили України в атаці. До речі, в американському Інституті вивчення війни припустили, що ворог просто не хоче визнавати не доскональність своєї системи ППО.

Водночас зранку 10 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ліквідацію 9 російських літаків. Згодом Повітряні сили підтвердили, що літаки "мінуснулися" з російської армії біля Саків.

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