Похоронили супругов. Об этом рассказал первый заместитель председателя Купянской РВА Андрей Конашевич.

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В Грозе похоронили супругов

Конашевич рассказал о первых похоронах жертв террористического акта в селе Гроза.

В селе Гроза проходят похороны супругов, погибших 5 октября в результате удара ракетой по зданию, где проходили поминальные мероприятия мирных жителей. Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким погибших,

– написал чиновник.



Состоялись первые похороны / Фото Андрея Конашевича

Следует отметить, что в населенном пункте проживало около 330 человек. Поэтому от рук оккупантов погиб каждый шестой житель Грозы.

Местные рассказали журналистам сквозь слезы, что теперь в каждом доме будет стоять гроб – где-то один, а где-то пять.



В Грозе похоронили супругов / Фото Андрея Конашевича

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