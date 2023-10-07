Поховали подружжя. Про це розповів перший заступник голови Куп'янської РВА Андрій Конашевич.
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У Грозі поховали подружжя
Конашевич розповів про перші поховання жертв терористичного акту в селі Гроза.
В селі Гроза відбуваються поховання подружжя, що загинуло 5 жовтня в наслідок удару ракетою по будівлі, де проходили поминальні заходи мирних мешканців. Світла памʼять! Щирі співчуття рідним та близьким загиблих,
– написав посадовець.
Відбулося перше поховання / Фото Андрія Конашевича
Варто зауважити, що в населеному пункті проживали близько 330 людей. Тож від рук окупантів загинув кожний шостий житель Грози.
Місцеві розповіли журналістам крізь сльози, що тепер у кожному будинку стоятиме труна – десь одна, а десь п'ять.
У Грозі поховали подружжя / Фото Андрія Конашевича
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Загарбники вбили 52 людини в Грозі: коротко
- Росіяни 5 жовтня вдарили ракетою типу "Іскандер" по магазину та кафе у селі Гроза, що на Харківщині. У момент атаки там відбувався поминальний обід за військовим Андрієм Козирем.
- Обстріл забрав життя 52 людей. Зокрема, сім'ї бійця, якого поминали.
- Валерій Козир – далекий родич Андрія Козира – розповідав, що втратив доньку, зятя, кумів, сватів і усіх знайомих. Тепер він опікуватиметься трьома онуками, які залишилися без батьків.
- СБУ вже шукає того, хто навів ракету на цивільних. Адже про те, що хтось коригував вогонь, свідчить точність удару – "Іскандер" прилетів точнісінько в невелику будівлю.
- У прокуратурі Харківщини заявили, що росіяни, ймовірно, думали, що на поминках буде багато побратимів загиблого.
- Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.