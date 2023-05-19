В Грузии протесты из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией

В Тбилиси вечером 19 мая тысячи человек собрались на акцию протеста у грузинского парламента. Это явилось реакцией на восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Митингующие выступают против этого и требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России.

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На митинге собрались не только общественные активисты и рядовые граждане, но и политики. Все они скандировали "Нет русским полетам".

К протестующим присоединился и корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Он заявил, что возобновление авиасообщения с Россией является "плохой новостью для Грузии".

Это достаточно плохая новость для Грузии. Я говорю от имени человека, активно следящего за вопросами Евросоюза. Всем известно, что полеты в Россию – это угроза санкций ЕС. Грузия хочет быть страной-кандидатом на членство в ЕС, теперь вы можете догадаться, что будет,

– сказал он.

Протесты в Грузии 18 мая – какая ситуация в Тбилиси: смотрите видео

Грузия возобновила полеты с Россией