"Русский военный корабль, иди на**!": в Грузии мужчина отреагировал на песню оккупантов

Грузия – одна из тех стран, которые пострадали от соседства и дружбы с Россией. Негативное отношение грузин к русскому культурному продукту почувствовали на себе музыканты, решившие, что петь русские песни в этой стране, хорошая идея.

В сеть попало видео, на котором уличные музыканты в Грузии поют русские песни. Одному из местных жителей это не понравилось, и он попытался остановить ребят.

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Мужчина не хотел слушать русскую музыку

Музыканты на видео поют песню "Что такое осень" группе "ДДТ". Затем к ним неожиданно подошел мужчина и прокричал в микрофон известную всем фразу украинского пограничника с острова Змеиный: "Русский военный корабль, иди на**!"

Реакция на российскую музыку в Грузии: смотрите видео

Ребята отреагировали на этот выпад издевательским "Повтори еще раз". Очевидно, они не понимают, что российские песни в Грузии, 20% территории которой оккупированы, а 300 тысяч граждан стали беженцами из-за российского вторжения, это не нормально.

Вероятно, недовольный мужчина также выступает против войны в Украине, ведь для выражения своей позиции использовал именно фразу украинского пограничника.

В Грузии на Руставели русские песни! Я люблю творчество! Я художник. Это мой рисунок на футболке… Но слушать русские песни! Я не хочу,

– кричал грузинский разъяренный мужчина.

Его сдержали другие люди, стоявшие у музыкантов.

Грузия – Россия: в каком состоянии отношения двух государств сейчас

Грузия – одна из стран, ставшая жертвой российской агрессии. Несмотря на это, экономика страны до сих пор сильно зависит от страны-агрессорки. Россияне влияют на рост ВВП, покупают недвижимость, переводят средства и т.д. В то же время грузинские власти все еще не поддерживают западные санкции против России и даже помогают их обходить.

Россия до начала войны в Украине в 2014 году довольно "дружественно" дружила и с другими соседними странами, как Грузия. Эта "дружба" даже переросла в войну, когда в 2008 году россияне незаконно оккупировали Южную Осетию и Абхазию. После такого развития событий власти страны разорвали любые дипломатические связи с агрессоркой.

Но через 14 лет спустя после этих трагических событий Грузия продолжает строить тесные экономические связи со страной, которая "отхватала" у нее более 20% территории. Это одна пятая территория всей Грузии.