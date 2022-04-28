В ГСЧС показали горящие от вражеских обстрелов дома в Лисичанске

За прошедшие сутки, 27 апреля, Луганская область страдала от обстрелов врага. К вечеру в Лисичанске горели жилые дома. Пиротехники работают над обнаружением сработавших и неразорванных взрывоопасных предметов.

Такую информацию сообщили на странице ГСЧС Украины в фейсбуке. Многочисленные обстрелы оккупантов приводят к возгоранию большого количества зданий, поэтому украинские пожарные работают круглосуточно для их ликвидации.

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По данным службы, в Новодружеске пожарно-спасательные подразделения ГСЧС не один час ликвидировали возгорание десятков гаражей, жилых домов и дворовых сооружений.

Также ночью спасатели ликвидировали возгорание гаражей в городе Северодонецк.

Ликвидация пожаров в Лисичанске / фото ГСЧС

Разрушение Луганщины безумно. Вокруг множество разрушенных построек, улиц и детских площадок.

“Луганщина уже другая! ", – рассказали в ГСЧС Украины.

Пиротехники Луганской области ежедневно привлекаются к работам по идентификации и обнаружению сработавших и неразорванных взрывоопасных предметов.

Работа пиротехников в Луганской области / фото ГСЧС

Что известно о последних обстрелах Луганской области:

Оккупанты за сутки 27 апреля 29 раз обстреляли гражданские дома в Луганской области. Враг по 10 раз обстрелял Попасную и Лисичанск, а также 4 длительных обстрела вели по Горской общине.

Вчера, 27 апреля, россияне нанесли удары по единственной больнице в Северодонецке, где находились около 50 пациентов. В настоящее время медучреждение продолжает функционировать.

Россияне непрерывно обстреливали города Луганщины 26 апреля: Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Нижнее, Горское, Белогоровка. В результате этого повреждена инфраструктура, а также погибли две женщины, еще пять человек получили ранения.

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Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не трогать подозрительные и взрывоопасные предметы. В случае обнаружения взрывной находки звонить немедленно "101"!